Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Ödülleri'ne ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ KASABALILAŞMIŞ

Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine ilişkin bir eleştiri de Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan geldi. Manisa'da bir söyleşiye katılan Prof. Dr. Ortaylı, "Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE NOBEL ÖDÜLLERİNDE HAK ETTİĞİ DEĞER GÖRMÜYOR

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Manisa'da bir söyleşiye katılmak için geldiği kentte Türkiye'nin Nobel ödüllerinde hak ettiği değeri görmediğini savundu.

AZİZ SANCAR'A NOBEL ÖDÜLÜ GEÇ VERİLDİ

Aziz Sancar'ın da Nobel ödülünü çok geç aldığını dile getirerek Ortaylı, "Nobeli Aziz Bey'e daha yeni verdiler, çoktan almamız gerekirdi. Bunu yerlisi yabancısı herkes söylüyor. Bir sürü tıp ödülümüzün olması gerekiyordu. Adamlar vermiyor, bu kadar basit. Bu işin edebiyat faslı da böyledir." diye konuştu.

NOBEL ÖDÜLLERİ İDEOLOJİK DÜŞÜNCE İLE VERİLİYOR

Nobel Edebiyat ödüllerinde de ideolojik davranıldığını belirten Ortaylı, "Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşüncesine göre veriliyor. Mesela katliam denildiği zaman sadece Hristiyanlara yapılan katliam söz konusudur. Çok açıktır bunun aksi çıkmaz. Bazı şeyleri toplum olarak görmezden geleceğiz. Beğenmediğiniz ödüle, adı Nobel bile olsa aldırış etmeyeceksiniz. Her sene verilen ödül iyi değildir zaten. İnsanlık her sene edebiyat yaratacak kadar da bereketli değildir. Aldırış etmeyip bigane kalacaksınız, bu da bir politikadır." dedi.

(AA)