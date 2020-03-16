Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan koronavirüs paylaşımı: Tam bir kararlılık içindeyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz." açıklamasında bulundu.
Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:
"Türkiye, uluslararası bazı uçuşları durdurmak ve uzaktan eğitime geçiş yapmak gibi tedbirleri zamanında alarak Kovid-19'un yayılmasını başarılı bir şekilde yavaşlattı. Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz."
DEVLETİN ALDIĞI TEDBİRLER
Devletin virüsle mücadeledeki yakaladığı ivmeyi vurgulayan Prof. Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana Koronavirüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Görselde bugüne kadar attığımız adımların bir bölümünü görebilirsiniz..." dedi.
Altun, "Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
AA
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