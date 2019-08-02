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02 Ağustos 2019 Cuma 14:55:52 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:58:05

Prof. Dr. Emin Işık vefat etti! Emin Işık kimdir?

Emin Işık kimdir? Prof Dr Emin Işık kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emin Işık, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Emin Işık Hoca, bugün cuma namazını müteakip Şişli Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. Emin Işık hakkında arama motorlarındaki araştırmalar arttı. Vefat haberini görenler Emin Işık'ın özgeçmişini araştırıyor. Peki, Emin Işık kimdir?

Emin Işık kimdir? Prof Dr Emin Işık kaç yaşında? merak ediliyor. İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emin Işık, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Emin Işık Hoca, bugün cuma namazını müteakip Şişli Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. Emin Işık hakkında arama motorlarındaki araştırmalar arttı. Vefat haberini görenler Emin Işık'ın özgeçmişini araştırıyor. 

EMİN IŞIK KİMDİR?

Prof. Dr. Emin Işık,1936 yılında Hatay’ın merkez ilçesine bağlı Karmanca köyünde doğdu. İlk dinî bilgilerini ve Kuran öğrenimini aynı zamanda doğduğu köyün imamı olan babası Hoca Şemsettin efendiden talim eyledi.

İlkokul'dan sonra iki yıl Antakya Kuran Kursu'nda talim okudu ve hafızlık yaptı. Orta kısmını Adana'da, lise kısmını İstanbul'da okuduğu İmam-Hatip Lisesi'nden 1960 da, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden 1964 yılında mezun oldu. Dört sene kadar İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni ve idarecilik yaptıktan sonra açılan asistanlık imtihanını kazanarak İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Kuran İlimleri ve Tefsir Bilim Dalı’nda Ebubekr İbnu'l-Enbarî'nin Kitabu'l-Vakfı ve'l-İbtida adlı eserinin edition critiqueini yaparak yayına hazırladı. YÖK Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Marmara Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi’ne dönüşen aynı kurumda önce doktor, ardından Yardımcı Doçent olan Emin Işık, 15 Temmuz 2001 tarihi itibariyle emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

EMİN IŞIK'IN ESERLERİ

1- Celal Hoca Hayatı ve İlmi Şahsiyeti
2- Devleti Kuran İrade
3-Ahlak Dersleri (Ortaokul ve Liseler için ders kitabı)
4- Kuran'm Getirdiği
5- Elmalı Tefsiri'nin sâdeleştirilmesi ve yeniden yayınlanması. Yayına hazırlanan çalışmaları (Heyet Üyesi olarak)
6- Fatiha Suresi ve Amme Cüzü Manzum Meal ve Tefsiri
7- İman ve İbadet'le ilgili Hikmetler.
3- Dinî Mecazlar ve Semboller
8- Aşkı Meşk Etmek (Tasavvuf Sohbetleri Dizisi 11) Timaş Yayınevi, İstanbul-2010

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