Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Üniversitemizde makam ve kiralık araçlarda yerli otomobili tercih edeceğiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün, benzini bittiği iddiasıyla müzeye kaldırılan bir otomobilin Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek liderliği ile 'devrim' niteliğindeki geri dönüşüne tanık olduk. Yerli ve milli hamlelerle güçlü Türkiye'yi muktedir kılan Sayın Cumhurbaşkanımız, adetleri olduğu üzere bazı kesimlerin yaptığı fuzuli itirazlara karşın yerli otomobil hamlesi ile tarihi bir dönüşümün 'lambalarını' yakarak adeta dünyanın gözünü kamaştırdı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yerli ve milli otomobile sahip çıkacağını ve destek olacağını belirten Erdöl, kişisel olarak da üretilecek 61'inci yerli otomobile talip olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, şunları kaydetti:

"Kurumsal olarak da 2022'den itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitemizde kullanılan makam ve kiralık araçlarda yerli otomobili tercih edeceğiz. İlgili arkadaşlara ihalelerde yerli otomobilin dikkate alınması için gerekli hazırlıkların şimdiden yapılması talimatını verdim. Yanı sıra akademik ve idari personelimizin yerli araç kullanımını teşvik eden bir çalışma daha yapacağız."