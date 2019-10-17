  • Bist 100
    98578.8
  • Dolar
    5,7906
  • Euro
    6,4467
  • Altın
    276,6370
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
'DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi' 'DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi'
Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı
MHP’li Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nin girişe yasak bölgesinde ölmüştü: Dosya cinayet bürosuna devredildi MHP’li Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nin girişe yasak bölgesinde ölmüştü: Dosya cinayet bürosuna devredildi
29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı? 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı?
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi
Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı
Hercai'nin Reyyan'ı, estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu! Hercai'nin Reyyan'ı, estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu!
Teröristler ortağı ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor Teröristler ortağı ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor
Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişme... Cezaları belli oldu Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişme... Cezaları belli oldu
Prof. Dr. Ateşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi Prof. Dr. Ateşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi
Eski eşini kızgın yağ ile yakan kişiye 23 yıla kadar hapis istemi Eski eşini kızgın yağ ile yakan kişiye 23 yıla kadar hapis istemi
Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru
Türkiye'den önemli görüşme Türkiye'den önemli görüşme
Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktora yeni suç duyurusu Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktora yeni suç duyurusu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 41 polis hakkında gözaltı İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 41 polis hakkında gözaltı
TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor
Beşiktaş'a Ankara deplasmanında 5 kritik eksik Beşiktaş'a Ankara deplasmanında 5 kritik eksik
'booking.com'un' davasında haksız rekabet tespiti 'booking.com'un' davasında haksız rekabet tespiti
'Stabil kripto parada riskler giderilmeli' 'Stabil kripto parada riskler giderilmeli'
İslami finansın 'Keynes'i' Adnan Büyükdeniz vefatının 10. yılında anılıyor İslami finansın 'Keynes'i' Adnan Büyükdeniz vefatının 10. yılında anılıyor
Tarımsal desteklerde yüzde 37 artış Tarımsal desteklerde yüzde 37 artış
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 12:24:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 12:25:40

Prof. Dr. Ateşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, dokuzuncu gününde. Son gelen bilgilere göre, örgütün zorla silahaltına aldığı 600'e yakın terörist firar ederken 40’tan fazla terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu. Tüm hızıyla devam eden harekatta toplam 673 terörist etkisiz hale getirildi.

Akdeniz Güvenliği Merkezi-CEMES Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, bölgeden gelen son gelişmeleri ve yoğun dış politika trafiğini değerlendirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile sınır olabilecek hiçbir yapıya izin vermeyeceğini vurguladı. Ateşoğlu, “Operasyon Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD-YPG tehdidin ortadan kalkmasıyla biter. Operasyon zaten bölgeden PKK/PYD-YPG’nin çekilmesi ve silahlarını bırakması için yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

“OPERASYON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇEKİLMESİYLE BİTER”

Barış Pınarı Harekatı’nın hızlı şekilde ilerlediğini belirten Nurşin Ateşoğlu Güney, “ABD, AB ve Batılı müttefikler operasyona karşı duruyorlar, ateşkes ilan edilmesi için koşullar dayatmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda kısıtlı da olsa yaptırım uygulandı. Türkiye en üst siyasi perdeden Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti bir teröristle masaya oturmaz, bu bağlamda arabuluculukta söz konusu olmaz. Operasyon Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD-YPG tehdidin ortadan kalkmasıyla biter. Operasyon zaten bölgeden PKK/PYD-YPG’nin çekilmesi ve silahlarını bırakması için yapılıyor.” dedi.

“OPERASYONLA SAHADAKİ TÜM DENGELER DEĞİŞTİ”

Türkiye’nin milli güvenlik bekası için Barış Pınarı Harekatı’nı sürdürdüğünü söyleyen Ateşoğlu, “Türkiye bu konuda bayağı ilerleme sağladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları şimdi de Barış Pınarı Harekatı. 22 Ekim’de cumhurbaşkanın Rusya ziyareti var, bu çok önemli. Türkiye sahada sürdürdüğü başarılı operasyonun yanında çoklu diplomasi anlam kazandı. Çünkü sahadaki denklemler tamamen değişti. Türkiye hem sahada hem bu noktada dengeleme politikasıyla zorlu süreci tamamlamaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ