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19 Şubat 2020 Çarşamba 00:40:09 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 00:56:34

Portakal'ın yalan haberine İçişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!

İçişleri Bakanlığı, Fox Ana Haber’in Akpınar mahallesindeki çadır alanına yardım gitmedi haberine tepki gösterdi. Bakanlık, Türkçe anlamıyorsanız, İngilizce yazıyoruz, To: Fox News diyerek, Akpınar çadır alanı ve mahalleye yapılan yardımları tek tek sıraladı.

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Fox TV’de yer alan “Elazığ  merkezde,  Akpınar mahallesindeki çadır alanına” yardım gitmedi haberini sert bir dille yalanlandı.  Bakanlığı, gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz diyerek başladığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı.

'TÜM ELAZIĞ, MALATYA VE ÜLKEMİZ ŞAHİTTİR'

İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla, samimiyetle  depremin yaralarını sarmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.  Zarar vermek, yara açmak, milletimizin güvenini zedelemek için böyle yayın yapmak zorunda değilsiniz.

Bir gün iyiliğe işiniz düşebilir...
Bir gün AFAD’a işiniz düşebilir.

Yayın politikanızı eleştiriyoruz.
Ve aşağıda sunduğunuz haberin yeri olan...
Sadece tarafımızdan son on beş günde  gönderilen yardımların bir kısmını üzülerek sıralıyoruz.

Türkçe anlamıyorsanız
İngilizce yazıyoruz.
To: Fox News

Deprem anından bugüne kadar Akpınar Çadır Alanı ve mahalleye yapılan yardımlar;
- 60 Çadır,
- 221 Yatak,
- 700 Battaniye,
- 355 Bebek bezi,
- 196 Isıtıcı ve soba,
- 400 gıda kolisi,
- 180 gıda kartı,
- 50 koli meyve suyu, süt ve kek
- 300 yastık,
- 1250 torba odun,
- 450 adet 5 litre su,
- 500 torba kömür, (12.500 kg)
- 70 çocuk için mont, eldiven, iç giyim malzemesi ve ayakkabı gönderildi,
- 80 hane yaklaşık 300 kişi Sosyal Giyim Marketimizden faydalandı.
Ve ayrıca, Kızılay tarafından her gün sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün yemek dağıtılmaktadır.

Haber7

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