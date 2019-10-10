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Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

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10 Ekim 2019 Perşembe 11:32:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:10:07

Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

Suriye'nin kuzeyindeki harekatı değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin güney  sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve  huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye'nin  meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var." dedi.

Dışişleri Bakan Pompeo, ABD'nin PBS televizyonundan sunucu Judy  Woodruff'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış  Pınarı Harekatı'na ilişkin soru üzerine, "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı  var. Güneylerinde terör tehdidi var. Biz ABD'nin hedefleri doğrultusunda  Suriye'de DEAŞ tehdidi ile mücadele ederken terörün Türkiye'deki insanları hedef  almaması için elimizden geleni yaptık. Bunu yapmaya da devam edeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, sunucu Woodruff 'un, ABD'nin YPG/PKK'nın yönlendirdiği  grupları "müttefik" kabul etme konusunda görüşünü değiştirip değiştirmediğini  sorması üzerine, "Türkiye'nin meşru güvenli kaygısı var. Bunu daha önce söyledik.  Ben kişisel olarak da söyledim. Güneylerinde terör tehdidi var." ifadelerini  kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile  telefon görüşmesinin ardından bölgedeki ABD askerlerinin çekildiğini hatırlatan  sunucunun "ABD, harekat için Türkiye'ye yeşil ışık yakmış görünüyor." yorumunu  yapması üzerine Pompeo, şunları kaydetti:

"Hayır, bu doğru değil. ABD, harekat için yeşil ışık yakmadı. Pazar  gecesi yapılan görüşmede bölgedeki ABD askerilerinin risk altında kalabileceği  ortaya çıkınca Başkan Trump askerleri zarar görmeyecekleri bir yere kaydırmaya  karar verdi. Yapılan budur."

ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'den temizlenmesi için çok taraflı bir mücadele  yürüttüğünü ve hedefe ulaştığını belirten Pompeo, bu konudaki kararlılığın  süreceğini ifade etti.

(AA)

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