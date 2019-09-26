POMEM PÖH başvurusu ne zaman bitiyor? POMEM PÖH başvurusu nereden yapılır?

  • Bist 100
    102717
  • Dolar
    5,6836
  • Euro
    6,2228
  • Altın
    279,2640
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Evde kullanılan sağlıklı yağ, trans yağa dönüşebilir Evde kullanılan sağlıklı yağ, trans yağa dönüşebilir
Konserveye bağlı zehirlenme, kalp ritmini bozuyor Konserveye bağlı zehirlenme, kalp ritmini bozuyor
AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019? AÖL kayıt yenileme tarihleri AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019? AÖL kayıt yenileme tarihleri
Ljajic'in boşluğunu Oğuzhan Özyakup dolduracak Ljajic'in boşluğunu Oğuzhan Özyakup dolduracak
Adana'da Hastanede'de yankesicilik yapan zanlı tutuklandı Adana'da Hastanede'de yankesicilik yapan zanlı tutuklandı
Fenerbahçe'nin derbide yedek gücü Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'nin derbide yedek gücü Mevlüt Erdinç
Neşe Sapmaz kimdir? Neşe Sapmaz kaç yaşında? Neşe Sapmaz kimdir? Neşe Sapmaz kaç yaşında?
Falcao neden takımdan ayrı çalışıyor? Falcao neden takımdan ayrı çalışıyor?
Fatih Terim yıldız oyuncusu Belhanda'yı uyardı Fatih Terim yıldız oyuncusu Belhanda'yı uyardı
Taraftarlardan Fikret Orman'a destek mesajları Taraftarlardan Fikret Orman'a destek mesajları
İran'dan ABD'ye yeni öneri: Nükleer anlaşmayı onaylarsanız ek protokolü hızlıca onaylarız İran'dan ABD'ye yeni öneri: Nükleer anlaşmayı onaylarsanız ek protokolü hızlıca onaylarız
Türkiye genelinde müze sayısı 451'e ulaştı Türkiye genelinde müze sayısı 451'e ulaştı
'İkinci Efes'te' Roma hamamı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı 'İkinci Efes'te' Roma hamamı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı
Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu
'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin'den haber var: Kendini eğitime adadı 'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin'den haber var: Kendini eğitime adadı
ABD Ticaret Bakanı: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekliyiz ABD Ticaret Bakanı: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekliyiz
Tırtıllar kayın ormanını kuruttu: Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor Tırtıllar kayın ormanını kuruttu: Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor
Son Dakika: Türkiye genelinde Dumansız Araç Uygulaması: 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza kesildi Son Dakika: Türkiye genelinde Dumansız Araç Uygulaması: 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza kesildi
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında? Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında?
İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Marmara'da deprem Son Dakika: Marmara'da deprem
Başkan Erdoğan'ın yoğun BM trafiği Başkan Erdoğan'ın yoğun BM trafiği
Fransa’da kimya fabrikasında dev yangın! Fransa’da kimya fabrikasında dev yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 10:24:31 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:26:39

POMEM PÖH başvurusu ne zaman bitiyor? POMEM PÖH başvurusu nereden yapılır?

POMEM PÖH başvurusu ne zaman bitiyor? POMEM PÖH başvurusu nereden yapılır? merak ediliyor. 16 Eylül'de başlayan polis özel harekat alımı başvurularının ne zaman biteceği araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılıyor. POMEM PÖH başvuruları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

POMEM PÖH başvuruları yoğun ilgi görüyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılıyor.POMEM PÖH alımı için başvurular 16 Eylül'de başlamıştı. Henüz başvuru yapmamış adaylar "POMEM PÖH başvurusu ne zaman bitiyor? POMEM PÖH başvurusu nereden yapılır?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. POMEM PÖH başvuru ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

POMEM PÖH ALIMI BAŞVURU EKRANI

 


POMEM ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar başvuruları yarın akşam (27 Eylül) sona eriyor. Ön başvuru işlemleri belirtilen tarihler aralığında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılabilyior.

POMEM PÖH ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

e) 162 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ