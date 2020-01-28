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28 Ocak 2020 Salı 10:40:40 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:41:46

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

26. dönem POMEM sonuçları heyecanla bekleniyor. POMEM mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar sonuçların açıklanacağı günü öğrenmek istiyor. 26. dönem POMEM mülakatları 10 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti. Mülakat döneminin üzerinden 1 ayı aşkın sürenin geçmesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Arama motorlarında yoğun olarak araştırılan "POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtı haberimizde...

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. POMEM mülakatlarına giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM alımları için mülakatlar 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. POMEM mülakat sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. Hakkında “PolisMeslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

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