POMEM Giriş Sınavı Kılavuzu yayınlandı: POMEM alımı ön başvurusu nasıl yapılır?

26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuru seçme ve değerlendirme sınavları ile ilgili olarak 26. Dönem POMEM Giriş Sınavı Kılavuzu ve Önbaşvuru ekranı yayınlandı. 26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınıyor. POMEM alımı ön başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. Alıma başvurmak isteyen adayların, POMEM Giriş Sınavı Kılavuzunu incelemeleri gerekiyor. POMEM alımı ön başvurusu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. POMEM alımı ön başvuru ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.



POMEM ALIMI İNTERNET BAŞVURULARI

POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 14 Ekim (dahil)-25 Ekim (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 23.59’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

POMEM ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi

gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirecektir. Diğer adaylar mezuniyetine ilişkin herhangi bir belge getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini e-Devlet’ten kontrol edebilirsiniz.) (Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik

belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)



g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)

ğ) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

h) Sınav Giriş Belgesi,

ı) Erkek adaylar için terhis, tecil veya askerlik durum belgesi.

POMEM PÖH ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

e) 162 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.