Polonya'da barış rüzgarı

Başkan Yardımcısı Oktay, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 80. yılı dolayısıyla Polonya’nın başkenti Varşoyo’da düzenlenen anma törenlerine katıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından karşılanan Fuat Oktay, tören anı defterini imzaladı.

ANITA ÇELENK BIRAKTI

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in katılımcılara hitabının ardından tören, Oktay ve heyet başkanlarının Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakmaları, barış çanını çalmaları ve askeri geçit töreninin ardından sona erdi.

LİDERLERLE SOHBET

Oktay, tören esnasında Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, Kanada Genel Valisi Julie Payette, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile sohbet etti. Türkiye’yi Başkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın temsil ettiği törene, Pence ve Steinmeier dışında çok sayıda ülkenin cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanı da katıldı.