Polisten organize suç çetesine operasyon

  • Bist 100
    113329
  • Dolar
    5,9395
  • Euro
    6,5922
  • Altın
    286,0250
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kanal İstanbul depreme sebep olur mu? Ünlü Jeolog açıklama yaptı Kanal İstanbul depreme sebep olur mu? Ünlü Jeolog açıklama yaptı
Kanal İstanbul depreme sebep olur mu? Ünlü Jeolog açıklama yaptı Kanal İstanbul depreme sebep olur mu? Ünlü Jeolog açıklama yaptı
Feyzioğlu: Yapılan işin bu milletin hayrına olup olmadığı beni ilgilendiriyor Feyzioğlu: Yapılan işin bu milletin hayrına olup olmadığı beni ilgilendiriyor
Antalya'da eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti Antalya'da eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti
Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı
D-100'de otobüsün yolunu kesen sürücünün cezası belli oldu D-100'de otobüsün yolunu kesen sürücünün cezası belli oldu
MHP'li isimden sert açıklama: CHP milli duygularımızı sömürüyor MHP'li isimden sert açıklama: CHP milli duygularımızı sömürüyor
Meteorolojiden 5 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteorolojiden 5 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'dan 'değer ve inanç' vurgusu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'dan 'değer ve inanç' vurgusu
MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı
Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz getirdi Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz getirdi
Muş Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı Muş Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu: Bugünün Türkiyesi 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir İçişleri Bakanı Soylu: Bugünün Türkiyesi 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir
Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü
Leicester, Merih'ten umudu kesti Rugani'ye yöneldi Leicester, Merih'ten umudu kesti Rugani'ye yöneldi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti
Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı
Çiğdem Tokgöz'ü öldüren sanığa müebbet Çiğdem Tokgöz'ü öldüren sanığa müebbet
Polisten organize suç çetesine operasyon Polisten organize suç çetesine operasyon
Başkentte cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak Başkentte cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı 15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı
Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti
Destici'den İmamoğlu'nun Kanal İstanbul şovuna sert tepki: Meclisi yok saymak haddini değil Destici'den İmamoğlu'nun Kanal İstanbul şovuna sert tepki: Meclisi yok saymak haddini değil
Durdurma talebine ret, beş bin kişi 24 saat kazacak Durdurma talebine ret, beş bin kişi 24 saat kazacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:49:52 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 17:45:42

Polisten organize suç çetesine operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç çetesine operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon polis kameralarına yansıdı.

55 FARKLI SUÇA KARIŞMIŞLAR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe'de çeşitli olaylar gerçekleştiren bir suç çetesi belirledi. Çetenin 18 kişiden oluştuğu ve aralarında bir de emekli polis memuru olduğu tespit edildi. Çetenin elebaşının G.Ö. olduğu belirlenirken, çetenin bölgedeki bir tekel bayisini silah zoruyla zimmetlerine geçirdikleri ve iki ilçede 'suç işlemek için örgüt kurmak' , 'kumar oynanması için yer temin etmek' , 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları öğrenildi. Çetenin Sancaktepe ve Ümraniye'de illegal kumarhaneler açarak haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.

ÇEK, SENET, TAPU, SİLAHLAR VE MÜHİMMAT BULUNDU

İki ilçede birçok güvenlik kamerasına inceleyen, teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, araştırmalarını tamamlamasının ardından bugün erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere Manisa ve Aydın'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, çete lideri G.Ö.'nün aralarından yer aldığı 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı adreslerde arama yapan ekipleri, çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Polis ekipleri, çetenin firari olan 2 şüphelisini yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ