Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir?

KPSS sonuçları bugün açıklandı. KPSS puanlarını öğrenen adaylar puan türlerine göre başvurabilecekleri pozisyonlar ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Polis olmak isteyen ve bunun için KPSS'ye giren adaylar da sonuçlarını ÖSYM sayfasından görüntüledi. Adaylar görüntüledikleri puan türlerinden hangisi ile polisliğe başvurabileceğini merak ediyor. "Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvurusu nereye nasıl yapılır?" sorularının yanıtı ve diğer merak edilen detaylara haberimizden erişim sağlanabiliyor.

POLİSLİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR?

Polis olmak isteyen adayların bazı koşulları taşıması gerekiyor. POMEM girişi için gerekli olan yazılı sınav sadece KPSS sınavı olup, sınav sonuçlarına göre belirlenen barajın geçilmesi gerekiyor.

Henüz POMEM 25. dönem başvuru şartları belli olmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Temmuz’da yaptığı açıklamada polis alımlarında istenen 70 KPSS puanını, 65’e düşürmeyi düşündüklerini aktarmıştı.

Henüz POMEM 25. dönem başvuru şartlarının belli olmamasıyla birlikte aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.