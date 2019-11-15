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15 Kasım 2019 Cuma 12:46:05 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 12:55:48

Polisimizi ısıran HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğlunun bombalarda parmak izi çıktı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı. Geçtiğimiz aylarda Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda açlık grevindeki teröristler için eylem düzenleyen HDP’liler arasında, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun da vardı. HDP’li vekil, çıkan arbedede bir polisi kolundan ısırarak yaralamıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015'te Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen Milletvekili Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ş.Tosun, gözaltına alındı.

M.Ş.Tosun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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