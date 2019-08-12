Polis özel harekat alımı yapılacak mı? PÖH alımı 2019 son dakika gelişmeleri

Polis özel harekat alımı yapılacak mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında aratılıyor. Polis özel harekata katılmak isteyenler intermet üzerinden PÖH alımı 2019 ile ilgili araştırmalar yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının bu sene yapılıp yapılmayacağı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu.

18 bin polis ve bekçi alımı için 580 bin kişinin başvuruda bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, kadın özel harekat alımı için adaylara polislik sınavlarını işaret ederken şart konulan KPSS puanın ise 65'e düşürülebileceğini kaydetti. Bakan Soylu 25. dönem polis alımına ilişkin ilan tarihinin ise Ağustos ya da Eylül olacağını ifade etti.

Kadınların özel harekata alınmasıyla ilgili bir hazırlıkları olduğunu belirten Bakan Soylu ''Bizim özel harekatta şu an 25 bin polisimiz var. Bizim için şu an yeterli bi sayı. Daha ziyade burada içeriden sınavla özel harekata alım yapmak. Özel harekat olmak isteyen kardeşlerime tavsiyem polislik sınavlarına girsinler, kazansınlar. Alırsak bundan sonra çok kısıtlı bir alım olacak. Bunu bi baza oturtturduk. Bundan sonra içeriden alım yapmak ilk tercihimiz olacak, gerekli olduğu takdirde dışarıdan alım yapacağız. İçeriden almak bizi daha rahatlatacak. O yüzden oraya girmelerini tavsiye ederim. Önce polis olsunlar biz oradan alacağız." diye konuştu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel harekat polisi olmak için 2 farklı yöntem bulunuyor. Bir PMYO öğrencisi, öğrenciliği esnasında özel harekat polisi olmak istiyorum yönündeki tercihi yapabilir. Bununla birlikte bir polislik kadrosunda görevini ifa etmekte olan bir polisin de müracaat etmesi ve gerekli şartları sağlaması halinde özel hareket polisi olması mümkündür. 671 sayılı KHK ile bu konuyla alakalı bir düzenleme yapıldı ve polislik kadrolarında çalışanların özel hareket polisliği kadrolarına geçiş yapmak için müracaat etmelerinin önü açıldı.

Bahsi geçen KHK'nın konuyla alakalı ilgili maddesi şu şekilde; "Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuz altı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir."

KİMLER ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLABİLİR?

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin usul ve esasları uyarınca polislik kadrolarında çalışan herhangi bir memurun özel harekat polisliğine geçiş yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

- Adayların 28 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

- Adayların terhis tarihiyle başvuru tarihi arasında en az 3 yıllık süre bulunması gerekiyor.

- Başvuru için KPSS şartı aranmıyor, adayların en az lise düzeyinde eğitim almış olması gözetiliyor.

- Özel harekat olarak göreve başlamak isteyen adayların kendilerine uygulanan fiziki yeterlilik sınavıyla birlikte mülakat sınavında başarı olması ve polis eğitim merkezlerinde eğitim görmesi de özel harekat olabilmek için sağlanması gereken şartlardan bir diğeri.