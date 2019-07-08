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08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:42:32 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 00:06:13

Emniyet müdüründen HDP'liye tokat gibi cevap: Ülkemizde terörle mücadele var

Diyarbakır'da araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz ve Dersim Dağ'ın aralarında olduğu gruba polis ekiplerince müdahale edildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki teşkilat binası önünde bir araya gelen partililer, yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruptakileri uyardı.

Bu sırada, açıklamaya destek için gelen Milletvekilleri Aydeniz ve Dağ, araçlarını Diclekent Bulvarı'nda yolu trafiğe kapatacak şekilde park etti.

Yolun trafiğe açılmasını isteyen polis ekiplerine anahtarları vermemeleri üzerine araç şoförleri gözaltına alındı.

Aydeniz ve Dağ, şoförlerinin gözaltına alınmaması için polis ekipleriyle tartıştı. Milletvekilleri Aydeniz, Semra Güzel ve Remziye Tosun, bir süre caddede oturdu.

Emniyet müdürlerinin araya girmesiyle araçlar caddeden çekilerek yol trafiğe açıldı.

"SAVAŞ YOK, TERÖRLE MÜCÜDELE VAR"

HDP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeyyat Ceylan, emniyet müdürüne, "savaşa karşı" barış çağrısı için bir araya geldiklerini, bu yüzden yürümek istediklerini söyledi.

Emniyet müdürü de Türkiye'de terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Devlet olmanın gereğini yapacaktır. Terör örgütleri olduğu sürece terörle mücadele devam edecektir. Bu ülkede bir savaş yok, terörle mücadele vardır. Devlet terörle mücadele ediyor, etmeye de devam ediyor. Miting için müracaat ettiniz, izin aldınız. Bu yürüyüş için müracaat etmediniz. Kimse gelip bize bir bildirimde de bulunmadı." diyerek yürüyüşe izin vermedi.

(AA)

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