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07 Şubat 2020 Cuma 15:42:01 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 15:48:09

Polis Koleji ve GBF'nin kapatılması kararını haklı çıkaran olay

Gizli tanıkların yaptığı kodlamalarla, 2015'te İç Güvenlik Paketinin yasalaşmasının ardından kapatılan Polis Koleji ve GBF'den FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle atılan 2 bin 146 öğreniciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne "tam bağlı" olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen ilk operasyonda 12 eski polis adayı öğrenci gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Polis Akademisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gizli tanıkların kodlamaları, kapatılan Polis Koleji ile Güvenlik Bilimleri Fakültesinden (GBF), FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle atılan 2 bin 146 öğrenciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne "tam bağlı" olduğunu ortaya koydu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2015 yılında kabul edilen İç Güvenlik Paketi kapsamında kapatılan Polis Koleji ve Güvenlik Bilimleri Fakültesinden ilişikleri kesilen öğrencilerle ilgili gizli tanıkların yaptığı kodlama ve verdikleri ifadeler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Gizli tanıkların 1'den 5'e kadar rakamlarla yaptığı kodlama sonucu, FETÖ ile ilgisi olduğu gerekçesiyle ilişiği kesilen 2 bin 146 öğrenciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne "kayıtsız şartsız, tam bağlı" olarak adlandırılan 5. kategoride yer aldığı tespit edildi. 

Bunun üzerine harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Balıkesir, Bursa, Tokat, Isparta ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan ilk operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü ve örgütle ilişkisi belirlenen diğer eski polis adayı öğrenciler için de operasyonlar düzenleneceği bildirildi.

TBMM Genel Kurulunda 2015'te kabul edilen ve kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Polis Koleji ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılmış, yerine Polis Amirleri Eğitim Merkezi kurulmuştu.

AA

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