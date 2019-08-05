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05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:37:45 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:40:44

PMYO başvuruları başladı! PMYO polis alımı başvuru sayfası!

Polis olmak isteyen adayların heyecanla beklediği PMYO ön başvuruları bugün başladı. PMYO polis alımı başvuru sayfası ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Polis olmak isteyen öğrenci adayları PMYO başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için (2 bin 250) erkek, (250) kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılıyor. Başvuruların nasıl ve nereden yapılması gerektiği PMYO polis alımı başvuru kılavuzu kapsamında yer alıyor. PMYO polis alımı başvuru sayfası ve PMYO polis alımı başvuru koşulları ile ilgili bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Polis olmak isteyen adayların heyecanla beklediği PMYO ön başvuruları bugün başladı. PMYO polis alımı başvuru sayfası ile ilgili aramalar artıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için (2 bin 250) erkek, (250) kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden adaylar için PMYO polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, adaylar ön başvuruları bugün itibari ile başladı. Ön başvurular en son 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleşecek.


PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU SAYFASI

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


PMYO BAŞVURU KILAVUZU

PMYO BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır. E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz Otuz Türk Lirası), 05 Ağustos 2019 günü saat 09:00’dan 19 Ağustos 2019 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

PMYO SINAVI NE ZAMAN?

Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.


2019 PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a)    T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak), 

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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