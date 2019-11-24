Plakaların kayıtlı olmadığı ortaya çıktı! CHP'den İnce kumpas: Baykal'a yapılan operasyondaki gibi her tarafıyla FETÖ kokuyor

CHP'de Muharrem İnce'ye yönelik büyük bir operasyon başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmaması için başlatılan bu operasyonun fitilini Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan ateşledi.

Külliye'ye bir CHP'linin gittiğini açıklayan Turan, baskılar üzerine bu kişinin Muharrem İnce olduğunu ve kaynağının da Talat Atilla olduğunu söyledi.

İddialar bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yalanlanırken, gazeteci Talat Atilla, "06 SFG 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 GHJ 1290 plakalı beyaz Audi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı." ifadelerini kullandı.

Talat Atilla'nın bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama daha geldi.

BU PLAKALAR MEVCUT DEĞİL, KAYIT YOK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bahsi geçen plaklara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildi.

Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut bile değildir."

SAVCI SAYAN: BAYKAL'A YAPILAN OPERASYON GİBİ FETÖ KOKUYOR

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İnce'ye yapılan kumpası, "CHP'nin Muharrem İnce operasyonu Baykal’a yapılan operasyondaki gibi her tarafıyla FETÖ kokuyor. Haberin kaynağı gazetecinin vermiş olduğu plakada bile FETÖ izi var. Plaka “sayın Fetullah Gülen” (SFG) mesajı veriyor. CHP’de bizans oyunları bitmez...izlemeye devam edelim." diye yorumladı