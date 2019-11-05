PKK/YPG'li teröristlerden uçak mühimmatlı tuzak: SAS timleri tek tek imha etti
Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlamada kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Paylaşımda, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere toplanmış patlamamış 11 eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi" ifadelerine yer verildi.
(AA)
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