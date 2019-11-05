PKK/YPG'li teröristlerden uçak mühimmatlı tuzak: SAS timleri tek tek imha etti

  • Bist 100
    100525
  • Dolar
    5,7576
  • Euro
    6,3764
  • Altın
    275,8270
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sette bomba paniği Sette bomba paniği
Ölümden kıl payı kurtuluş Ölümden kıl payı kurtuluş
İneklere çevre dostu yem İneklere çevre dostu yem
Tac Mahal'e filtreli önlem Tac Mahal'e filtreli önlem
Rusya'dan flaş hamle! Parlamentoda kabul edildi Rusya'dan flaş hamle! Parlamentoda kabul edildi
Uzay kurabiyeleri Uzay kurabiyeleri
10 TIR'la Türkiye'ye geliyor 10 TIR'la Türkiye'ye geliyor
Fuat Oktay: Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek Fuat Oktay: Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek
Sporcu değil, zehir taciri Sporcu değil, zehir taciri
Alperen'in ölümüyle ilgili 3 müfettiş hakkında iddianame hazırlandı Alperen'in ölümüyle ilgili 3 müfettiş hakkında iddianame hazırlandı
Facebook'tan şirket ve uygulamaları 'ayıracak' yeni logo Facebook'tan şirket ve uygulamaları 'ayıracak' yeni logo
"Bunu kabul edemeyiz" "Bunu kabul edemeyiz"
Yeniden değerlemede uygulanacak rakamlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebilecek Yeniden değerlemede uygulanacak rakamlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebilecek
"Ayağımıza pranga vurmaya çalışıyorlar" "Ayağımıza pranga vurmaya çalışıyorlar"
BM: Irak'taki gösterilerde 254 kişi öldü BM: Irak'taki gösterilerde 254 kişi öldü
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
Demirhindi çayı karaciğeri yeniliyor Demirhindi çayı karaciğeri yeniliyor
Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı
Sebzeleri sirke değil, karbonatla yıkayın Sebzeleri sirke değil, karbonatla yıkayın
Çifte acı! Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü Çifte acı! Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü
Evi olmayana çifte destek Evi olmayana çifte destek
Maaşı düşük emekliye ek zam müjdesi Maaşı düşük emekliye ek zam müjdesi
Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
Altyapı felaketi Altyapı felaketi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 17:17:42 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 17:20:24

PKK/YPG'li teröristlerden uçak mühimmatlı tuzak: SAS timleri tek tek imha etti

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlamada kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.


Paylaşımda, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere toplanmış patlamamış 11 eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi" ifadelerine yer verildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ