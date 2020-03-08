08 Mart 2020 Pazar 12:11:08 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 12:35:02
PKK/YPG'li 2 terörist terörist teslim oldu
MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa / Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu.
Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li iki teröristin, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu aktarıldı.
(AA)
- Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç terör saldırısı düzenlendi
- PKK/YPG'li 2 terörist terörist teslim oldu
- Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet
- Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
- Sevindirici gelişme! Şehit MİT'çiyi deşifre eden tetikçi Murat Ağırel yeniden gözaltında