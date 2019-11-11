PKK/YPG'den yine sivil katliamı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından, Barış Pınarı Harekâtı’yla teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn ilçeleri, yine PKK/YPG’li hainlerin hedefi oldu. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad’a bağlı Suluk kasabasına, teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazlası yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

24 SAATTE 16 SALDIRI

ABD ve Rusya’yla yapılan mutabakatlara rağmen YPG’li hainler, taciz ve saldırılarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce “Barış Koridoru”nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi. PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi” denildi.

BİNLERCE TUZAK VAR

Bu arada bakanlık, harekât bölgesinde, teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskûn mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen binlerce mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) bulunduğunu belirtti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.

Mehmetçik 100 yıl önce de kurtarmıştı

Türk ordusunun, Barış Pınarı Harekâtı'nda olduğu gibi, Milli Mücadele döneminde de hukuksuz işgal edilen Tel Abyad ve Resulayn’ı, ülke sınırlarının güvenliği için kontrol altına aldığı, tarihi belgelere yansıdı. 1920’de gerçekleşen olay, tarihçi-yazar Enes Demir tarafından kaleme alınan kitapta yer aldı. Demir bir asır önceki olayı, “Fırat'ın doğusunda bugün PKK/YPG’nin sözde devlet kurma hayali olan sahalar, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi imzalandığında Osmanlı ordusunun kontrolündeki vatan topraklarıydı ve akabinde İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Birçok bölgede olduğu gibi Tel Abyad'da da milli direniş ve kuvva harekatı vuku bulmuştu. Bu bağlamda 1920’nin başlarından itibaren Türk müfrezeleri, Tel Abyad'ı ve bölge halkını Fransız işgalinden kurtarmıştı” ifadeleriyle anlattı.