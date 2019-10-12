Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecilere bomba attı
Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yine gazetecileri hedef aldı. Gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havan atıldı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.
Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.
Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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