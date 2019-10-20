PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn’a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.