PKK/YPG işgalindeki Kamışlı'da bomba yüklü araç infilak ettirildi: En az üç terörist öldü
Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Kamışlı'da örgüte ait silahlı eğitim merkezinin önünde bombalı araç patlatıldı. En az üç terörist öldü.
Suriye'nin Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi, en az 3 terörist öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın uzun süre önce silahlı eğitim merkezine dönüştürdüğü bir okulun önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Failinin henüz bilinmediği olayda en az 3 terörist öldü, birkaç terörist yaralandı.
Haseke'nin Kamışlı ilçesi, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği ilk yerleşimler arasında yer alıyor.
Terör örgütü ülkenin üçte birini işgal ediyor.
AA
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