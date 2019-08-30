PKK/YPG’den üç yere sızma girişimi

Güvenli bölge konusunda Türkiye ile ABD arasında sağlanan mutabakatın ardından sınırdan çekildiği iddia edilen terör örgütü PKK/PYD militanları, önceki gece ÖSO kontrolündeki Bab, Azez ve Afrin’e eşzamanlı saldırılar düzenleyerek sızma girişiminde bulundu. PKK/YPG, Bab’ın batısındaki Diklabaş köyüne girmeye çalıştı. Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı. Eşzamanlı olarak YPG/PKK, Azez’in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinden de ÖSO’ya saldırdı, ÖSO bu girişimi geri püskürttü.

FIRTINA OBÜSLERİ DEVREDE

PKK/YPG önceki gece, Afrin’in güneyindeki Kimar bölgesinde de muhaliflere saldırı düzenledi. ÖSO, bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK’lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı. Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin’den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO’nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor. Türkiye sınırından çekildiği idda edilen terör örgütü mensuplarının oyunu ortaya çıktı. ABD askerlerinin şemsiyesi altındaki terör örgütünün bir kez daha bölgede kalıntılarını farklı tabelalar altından tutmaya çalıştığı anlaşıldı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte sınır hattını elinde bulunduran terör örgütü, kendine yakın internet siteleri üzerinden sınır hattından ağır silahlarını ve militanlarını çektiğine yönelik açıklamalar yaparak fotoğraflar vermeye başlamıştı. Fakat bölgenin güvenliğini sözde yerel askeri meclislerin sağlayacağı belirtildi. Bu meclislerin çoğu örgüt elemanlarından oluşuyor.

MÜNBİÇ’TE AYNI TEZGAH

Terör örgütünün sözde yerel askeri meclis diye iddia ettiği güçler, PKK/PYD tarafından oluşturulan birimler. Sözde meclisler, örgütün bölgeleri işgal etmesi sonrasında oluşturuldu. Bölgelerde zorla askere alınan gençler terör örgütünün elebaşları tarafından eğitildi ve silahlandırıldı. Terör örgütü benzer bir durumu Münbiç’te de gerçekleştirmeye çalışmıştı.