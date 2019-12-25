25 Aralık 2019 Çarşamba 12:53:42 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:59:26
Terör örgütü PKK/YPG, Cerablus'ta bombalı motorsiklet saldırısı düzenledi!
Milli Savunma Bakanlığı: Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı.
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