04 Şubat 2020 Salı 17:38:16 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 17:43:47
PKK/YPG, Afrin'de iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı: Ölü ve yaralılar var
Terör örgütü PKK/YPG terör örgütü, Afrin'de iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, teröristler Afrin'de sivillere füzeyle saldırd
Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı.
Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
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