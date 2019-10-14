PKK'yı NATO'ya mı aldınız?

Turgay GÜLER

Erdoğan, 5. gününe giren Barış Pınarı Harekatı’nı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, harekâtı durdurmak için her yola başvuran NATO üyesi Almanya ve İngiltere’nin Türkiye’yle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olmasına sert tepki gösterdi. Merkel ve Johnson’a eleştiren Erdoğan, “Bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır anlamak mümkün değil. Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz? Önce bunu bir defa bunların anlaması lazım. Bunlara bir de kavram açıklamaları yapıyoruz. Diyoruz ki: 'Bak, Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var ve siz bir terör örgütüyle Türkiye'yi mi masaya davet ediyorsunuz? Önce bu yaklaşımınızı bir düzeltin.' Ondan sonra 'Nein, nein' diyorlar. E ne 'nein'ı işte söyledim. Bu tür durumlar var. Şimdi biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz” dedi.

TELEFONDA İZAH İSTEDİ

Alman Parlamentosunda dışişleri bakanının konuşmasında, “Türkiye'ye silah satışını durduracağız” dediğini hatırlatan Erdoğan, İngiltere’nin de aynı şekilde “Türkiye'ye silah satışını durduracağız” dediğini anımsattı. Yaptığı telefon görüşmesini anlatan Erdoğan, “Şansölye Merkel'e söyledim. Dedim bak, hükümetinizde ortağınız dışişleri bakanınız bu ifadeyi kullanıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz. Bana bir şeyi izah edin dedim. 'Biz, sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok' dedim. Böyle bir garip yaklaşım olabilir mi? Siz, bizden yana mısınız, yoksa terör örgütünden yana mısınız” ifadelerini kullandı.

YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ

Batı’dan gelen tehdit ve yaptırım çıkışlarının Türkiye’yi asla geri adım attırmayacağını belirten Erdoğan, “Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz. Aylardır söylüyor olmamıza rağmen, operasyonumuzun ardından, ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları gibi konularla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi, bu tür tehditlerle yolundan döndürebileceklerini sananlar çok yanıldılar, çok yanılıyorlar” diye konuştu.

Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde aralarında GÜNEŞ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’in de bulunduğu gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi.

SİLAH AMBARGOSUNA HODRİ MEYDAN

Tehditlere meydan okuyan Erdoğan, “Onların Patriot'u varsa bizim de Hisar'ımız var. Sıra S-400 ve Patriot benzerlerini üretmeye geldi” dedi.

Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin kestiğini ve kesmeye devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bazı ülkelerin kendi kendilerine gelin güvey olduğunu söyledi. NATO üyesi sözde müttefiklerin silah ambargosu tehdidine meydan okuyan Erdoğan, 'yerli ve milli' silahlarla mesaj verdi. Hisar’ın testlerde hedefi yüzde 100 başarıyla imha ettiğini ve seri üretime geçeceklerini duyuran Erdoğan, TSK önümüzdeki yıldan itibaren hava savunma sistemini kullanmaya başlayacağını söyledi. Bu başarının uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER bakımından da büyük bir müjde olduğunu belirten Erdoğan, “Bir başka ifadeyle sıra artık Patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların Patriot’u varsa bizim de SİPER'imiz olacak” diye konuştu.

KARA PROPAGANDA OYUNUNA DÜŞMEYECEĞİZ

Erdoğan, terör örgütünün, masumların kanı üzerinden propaganda malzemesi üretmeye çalıştıklarına dikkat çekti.

Teröristlerin saldırılarını park, hastane, ibadethane, sokak gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yaptıklarını belirten Erdoğan, “Amaçları Türkiye'nin karşılık vermesi halinde sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Kilise içinde atış yaptıkları bile vakidir. Bunları tabii biz İHA'larla tespit ediyoruz. Ancak biz kiliseye karşı bir harekatta bulunsak, bu defa bunu söyleyecekler, 'Bak gittiler kiliseyi vurdular'. Bu fırsatı da onlara vermek istemiyoruz” dedi. “Masumların kanı üzerinden kendilerine propaganda malzemesi üretmeye çalışıyorlar” diyen Erdoğan, “Elbette biz bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Gerekirse 100 sivilin arkasındaki tek bir teröristi tespit edip tereyağından kıl çeker gibi onu etkisiz hale getirebilecek tecrübeye, teknolojiye ve hepsinden önemlisi ahlaka sahibiz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA MÜLTECİ MESAJINI ALDI

Başkan Erdoğan’ın medya yöneticileriyle yaptığı görüşmede ifade ettiği önemli konulardan bazıları da şunlar…

DESTEK KURTLERDEN: Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Tam tersine bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz.

30 BİN KAMYON SİLAH: Bölücü terör örgütü, Amerika tarafından 30 bin kamyonluk silah, mühimmat ve araç gereç teçhiz edilmiş olmasına rağmen ciddi bir direniş ortaya koyamamıştır.

ÖNEMLİ OLAN EN AZ KAYIP: Biz sadece belli bir bölgeyi kontrol altına almayı değil, aynı zamanda bunu askerlerimizi ve Suriye Milli Ordusu saflarından savaşan kardeşlerimizi en az riske atarak yapmak istiyoruz.

ÖFKE DEĞİL SABIR: Öfkeyle kalkan zararla oturur. 'Öfke değil sabır diyeceğiz' ki inşallah zafere ulaşalım.

SÜRECİN NÜKTELERİ: Ekonomik yaptırım, vesaire gibi ifadeler kullanılıyor ama doğrusu ben bu konularda da bu ifadeleri bu sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum.

F-35’LER: F-35'lerin gövdeye ait çok önemli ait parçasını biz Türkiye'de üretiyoruz. Bu tabii diğer ülkelere verecekleri uçakları ister istemez geciktirecektir. F-35'in muadili dünyada uçak üreten yerler yok mu? Var. Bize teklifler gelmeye başladı.

CEVABI BOYKO VERDİ: Avrupa, mültecileri kapıları açarız mesajını aldı. Bayağı da sıkıntıları var. Mesaja en ciddi cevabı da Bulgaristan Başbakanı Boyko verdi.

PUTİN’LE GÖRÜŞME: Biz 24 saat içerisinde Sayın Putin'le herhangi bir sıkıntı olduğu anda görüşmelerimizi yapıyoruz.

DEAŞ’LILAR: PYD, 785 DEAŞ'lı tutuklunun kaçtığını açıklıyor. Tabii, bunu bilerek yapıyor. Bu aslında bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı tahrik etmek istiyor veya Batı'yı tahrik etmek istiyor. Amerika 'Tamam biz teslim ediyoruz.' dediği anda biz gerekli tedbiri alır ve bunu yaparız.

AKINCI HADDİNİ AŞTI: Tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Arkadaşlarım gerekeni söylediler ama tabii bizlerden de gereken muameleyi de, cevabı da alacaktır. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız ona da gereken dersi en kısa zamanda verecektir.

HAREKAT O ZAMAN BİTEBİLİR: 32 kilometre derinlikte, bir de 444 kilometre batıdan doğuya bir alan. Bu alan temizlendikten sonra bu işe nokta konulabilir.

BİR TÜRKİYE ETMEZSİNİZ: Yerlerinden edilen Arapları kurtarıyoruz. Arap Ligi hala Türkiye’nin aleyhine karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelseniz bir tane Türkiye etmezsiniz.

TOPRAĞIMIZA GÖZ DİKENE ACIMAYIZ

Erdoğan, “Meşru operasyona 'işgal' diyecek kadar şuurunu kaybeden ülkeler var” dedi.

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirten Erdoğan, “Ama topraklarımıza göz dikenlere de acıma lüksümüz yok” dedi. Harekat başladıktan sonra Türkiye içinde ve uluslararası alanda kimlerin nerede durduğunu görme imkanı da elde ettiklerini belirterek, “Türkiye'nin bu meşru operasyonunu, işgal olarak tanımlayacak kadar şuurunu kaybetmiş, kaybeden, kaybedecek olan ülkeler çıktı” ifadelerini kullandı.