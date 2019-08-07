PKK'yı bitirecek harekat çok yakında

Pentagon'dan, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapacağı herhangi bir operasyonunun 'kabul edilmeyeceği' açıklamasının yapıldığı saatlerde Başkan Erdoğan, “Durmayacağız” mesajı verdi. Külliye'de düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Erdoğan, Fırat'ın doğsuna düzenlenecek harekat, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ve ABD'yle ilişkiler konularında kritik açıklamalarda bulundu. ABD'den, müteffikliğe yaraşır adımlar atmasını beklediğini belirten Erdoğan, “Türkiye, müttefikleriyle veya müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

TERÖR BATAKLIĞI KURUTULACAK

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak, ülkemizin en öncelikli meselesidir. Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahlarıyla büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez.

BARIŞ KORİDORUNU KURACAĞIZ

Şayet bugün gerekeni yapmazsak, Allah korusun yarın bunu da ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur, esenlik, güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kurmuş olacağız.”

KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN

Atılacak bu adımla hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı Suriye kaynaklı düzensiz göç baskısından kurtarmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, böylece 8 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin ülkelerine geri dönüşlerini de hızlandırmayı amaçladıklarını bildirdi. Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin, NATO'nun ve tüm bölgenin güvenliği olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Nitekim daha önce NATO ve Avrupa Birliği üyesi birçok ülke, Rusya'dan benzer hava savunma sistemleri satın almışlardır. Sesleri çıkmadı. Bu ülkeler için sorun olmayan bir konunun Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini biz iyi niyetli görmüyoruz. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır.”

ABD'YE FETÖ UYARISI

Erdoğan, Amerika'nın FETÖ elebaşılarının iadesi ve PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son vermesini istedi.

Başkan Erdoğan, “Sayın Trump'ın bu doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun Türk-Amerikan ilişkilerini esir almasına müsaade etmeyeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

AB'YE ÜYELİK MESAJI

Amerikadan, gerek FETÖ elebaşlarının ülkemize iadesi, gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında da net adımlar beklediğini ifade eden Erdoğan, Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi: “Bu vesileyle Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi koruduğumuzu ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği küresel bir aktör olmak istiyorsa, öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Biz, her şeye rağmen yarım asırlık tam üyelik mücadelemizi pozitif gündemle sürdürmeye çalışıyoruz.

YARGI REFORMU ADIMI

Vize serbestisindeki kalan son 6 kriteri de süratle çözerek vatandaşlarımızın hak ettiği kolaylığı sağlamak istiyoruz. Yargı reformu stratejimiz bu bağlamda çok önemli bir adım olacaktır. Yeni yasama döneminin başlamasıyla, Meclisimizin yargı paketindeki reformlarla ilgili gerekli çalışmayı yapacağına inanıyorum.”

AKDENİZ'DE SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki meşru hakların sonuna kadar korunacağını kaydetti.

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın güvenliği için Doğu Akdeniz'in istikrarının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar, ancak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesi ile mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gaz ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız” diye konuştu.

BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN

Konuşmasında Kudüs konusuna da değinen Erdoğan şunları söyledi: “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir. Filistinlilerin vazgeçilmez haklarını göz ardı edecek hiçbir plan, uluslararası kamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Türkiye olarak, Filistin meselesinde sonuna kadar adalet ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İlk kıblemiz, gözbebeğimiz Kudüs'ü işgalcilerin insafına asla terk etmeyeceğiz.”

ESPER'DEN SKANDAL SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı operasyonun kabul edilmeyeceğini söyledi.

ABD'den gelen askeri heyetle, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge görüşmeleri ikinci gününde devam ederken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den skandal bir açıklama geldi. Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine herhangi bir operasyonunun “kabul edilmeyeceğini” söyledi.

KARŞILIKLI ÇIKAR BAHANESİ

Japonya'nın başkenti Tokyo'ya giderken habercilere açıklamalarda bulunan Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde karşılıklı çıkarları tekrar altüst edecek olan tek taraflı saldırıları engelleyeceğini söyledi. Esper, “Ankara ile bir anlaşmaya varacağımız konusunda umutluyum” ifadesini de kullandı.