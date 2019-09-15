PKK'ya lanet yağdı! On binler yürüdü

Çocukları HDP’liler tarafından dağa kaçırılıp PKK saflarına katılan annelerin Diyarbakır’da başlattığı destansı direniş, Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı.

Dalga dalga genişleyen destansı direnişe dün ellerinde Türk bayraklarıyla, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman’da yürüyüş yapan onbinler meydanlara inerek, evladını PKK’dan geri isteyen annelere destek yürüyüşü düzenledi.

VATANIMIZI BÖLEMEZLER

‘Teröre lanet, kardeşliğe davet’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşlere katılan vatandaşlar, ‘Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir’, ‘Kahrolsun PKK’ ve ‘PKK şaşırma, sabrımızı taşırma’ diye haykırdı.

Hakkari’deki yürüyüşte, dağa kaçırılan çocuklara seslenen bir anne “Analarınızın yüreğini daha fazla kanatmayın. Devletimize teslim olun, kimsenin maşası olmayın” dedi. 1995 yılında Hakkari’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman’ın kızı Şirin Adıyaman da terörü lanetlemek için bu mitinge katıldığını belirterek, “Kimse vatanımızı bölemez. Kürt, Türk kardeştir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Tek bayrak, tek millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu mitinge vatanım için katıldım” diye konuştu.

BİRLİK İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ

Siirt’te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı öncülüğünde 24 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen miting için Güres Caddesi’nde biraraya gelen vatandaşlar, buradan “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Vali Ali Fuat Atik’in de katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt İl Başkanı İdris Yıldız, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın 35 yıl önce Eruh ilçesinde başlattığı saldırıların o günden bu yana ülkenin birlik ve beraberliğini hedef almaya devam ettiğini söyledi. Yıldız, “Terör örgütü PKK bu topraklarda hiçbir zaman o kirli emellerine kavuşamayacaktır. Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Çerkez’i, Laz’ıyla ve tüm değerleriyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan halklarımız hiçbir terör örgütüne prim vermeyecektir” dedi.

TERÖRE KARŞI ORTAK BİLDİRİ

STK temsilcileri, akademisyenler, yazar ve gazetecilerden oluşan çok sayıda isim, imzaladıkları bildiriyle PKK terörüne karşı sessiz kalan çevreleri kınadı.

Terör örgütü PKK’ya karşı STK temsilcileri, akademisyenler, GÜNEŞ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’in de aralarında bulunduğu gazeteciler ve yazarlardan oluşan çok sayıda isim PKK’ya karşı ortak bildiriye imza attı.

SESİNİZİ ÇIKARIN

Bildiride, “Türkiye’de bir arada özgürlük, refah ve barış içinde yaşamak isteyen herkesi PKK katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Bildiride daha sonra şöyle denildi: “Uluslararası sendikal örgütlerin, AB kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamları görmezden gelmelerini kınıyoruz.

TUTARLI OLMAK İÇİN

Demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaların, baroların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, sanatçıların, oyuncuların, insan hakları örgütlerinin de ancak PKK’nın katliamlarına karşı ses çıkararak tutarlı olabileceklerini bildirmek istiyoruz.”