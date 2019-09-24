24 Eylül 2019 Salı 13:03:47 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 13:16:58
Hakkari'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakarri Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(DHA)
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