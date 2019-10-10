PKK/PYD'nin paçavraları böyle indirildi

Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ilçesine giriş yaptı. Bölgede Türkiye sınırına yakın olan El Yabse, Tel Fander, Tabatin ve Meşrefi köyleri terörden arındırıldı.

El Yabse ve Tel Fander köylerinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterleri ve paçavraları indirildi.