PKK/PYD'nin paçavraları böyle indirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde 4 köy terörden arındırıldı. Köylerde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve elebaşı Öcalan'ın posterleri indirildi.
Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ilçesine giriş yaptı. Bölgede Türkiye sınırına yakın olan El Yabse, Tel Fander, Tabatin ve Meşrefi köyleri terörden arındırıldı.
El Yabse ve Tel Fander köylerinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterleri ve paçavraları indirildi.
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