PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda

Barış Pınarı Harekatı'nda sivil şehitler 9 aylık Muhammed Omar ve memur Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi.

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 7 sivil şehit olmuştu.