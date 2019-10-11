11 Ekim 2019 Cuma 11:04:20 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 11:05:37
PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda
Barış Pınarı Harekatı'nda sivil şehitler 9 aylık Muhammed Omar ve memur Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi.
Barış Pınarı Harekatı'nda sivil şehitler 9 aylık Muhammed Omar ve memur Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi.
Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 7 sivil şehit olmuştu.
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