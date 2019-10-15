PKK/PYD'den kirli oyun

Tel Abyad'da PKK/PYD-YPG teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri dün ortaya çıktı. Varılan mutabakat kapsamında, Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

FOTOĞRAFLARLA TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, DEAŞ konusunda bir hapishane meselesinin bulunduğunu belirterek, “Bu hapishanelerle ilgili elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesinde, oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla, filmle tespit ettik, muhataplarla bunları görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

ALGI YARATMAYA ÇALIŞTILAR

TSK unsurları Suriye Milli Ordusu'na bağlı birliklerin Tel Abyad'a girmesinden önce hapishanenin kapılarını açan ve DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasına göz yuman PKK/PYD'nin bu durumu yeni bir algı operasyonuna çevirmek istediği belirtildi. Fotoğraflarda, DEAŞ'lı teröristlerin hiçbir müdahaleyle karşılaşmadan hapishaneden topluca koşarak çıktıkları görülüyor.