25 Şubat 2020 Salı 09:44:12 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:47:30
PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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