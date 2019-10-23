PKK'nın siyasi uzantısı HDP Meclis'te değil protestoda

Şanlı ordumuzun, Suriye'de güvenli bölge olarak tabir edilen yerde teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ülkemizden tek ses çıkaran siyasi kanat, HDP olmuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlere inlerini mezar eden Mehmetçiğimiz vurdukça, ses HDP'den çıkar oldu.

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3 GÜN PROTESTOLARDA

HDP, Meclis'i 3 gün süreli boykot etme kararının ardından Diyarbakır'da toplandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile birçok HDP milletvekili, Barış Pınarı Harekatı'nı, belediyelere kayyum atanmasını ve gözaltıları protesto etmek için eylem gerçekleştirdi.

OTURMA EYLEMİNE İZİN VERİLDİ

Olağanüstü önlemlerin alındığı eylemde, Valiliğin yasağına rağmen açıklamaya ve oturma eylemine izin verildi.

(AA)