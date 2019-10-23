PKK'nın siyasi uzantısı HDP Meclis'te değil protestoda
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak ses çıkarmaya devam eden HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için 3 gün Meclis'e gitmeyecek.
Şanlı ordumuzun, Suriye'de güvenli bölge olarak tabir edilen yerde teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ülkemizden tek ses çıkaran siyasi kanat, HDP olmuştu.
Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlere inlerini mezar eden Mehmetçiğimiz vurdukça, ses HDP'den çıkar oldu.
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3 GÜN PROTESTOLARDA
HDP, Meclis'i 3 gün süreli boykot etme kararının ardından Diyarbakır'da toplandı.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile birçok HDP milletvekili, Barış Pınarı Harekatı'nı, belediyelere kayyum atanmasını ve gözaltıları protesto etmek için eylem gerçekleştirdi.
OTURMA EYLEMİNE İZİN VERİLDİ
Olağanüstü önlemlerin alındığı eylemde, Valiliğin yasağına rağmen açıklamaya ve oturma eylemine izin verildi.
(AA)
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- PKK'nın siyasi uzantısı HDP Meclis'te değil protestoda
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