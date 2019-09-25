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25 Eylül 2019 Çarşamba 09:47:03 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:52:17

PKK'nin öldü dediği Fadime'yi turistik gezi diye kandırıp ölüme götürdüler

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan Hatice Levent’in üniversite öğrencisi kızı Fadime, 4 yıl önce turistik geziye gidiyoruz’ diye kandırılarak PKK’lı teröristlere teslim edildi. PKK’nın Öldü’ dediği Fadime’nin annesi: Kızımın öldüğüne inanmıyorum

Terrö örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri isteyen annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 22 gündür devam ediyor. Oturma eylemine önceki gün Kütahya'dan gelerek katılan Hatice Levent'in PKK tarafından 4 yıl önce dağa kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime Levent'in dağa götürülüş hikayesi, annelerin çığlığının haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

GEZİ DİYE KANDIRILDI

Kütahya'da yaşayan Hatice-Mehmet Levent çiftinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olan Fadime, 2014'te girdiği sınavda Bitlis Üniversitesi'ni kazandı. 2015'te Şanlıurfa Hilvanlı olan ve HDP'nin üniversite gençlik yapılanması içinde yer alan PKK sempatizanı arkadaşı, "Hilvan'dan başlayarak tarihi ve turistik yerlere gezi düzenledik. Sen de gel" diyerek Fadime'yi kandırdı. Daha sonra 'pikniğe katılacağız' diyerek Bitlis kırsalına götürülen ve o tarihte 18 yaşında olan genç kız, bölgeye gelen bir grup PKK'lı teröriste teslim edildi. Teröristler tarafından Kandil'e götürülen Fatma Levent, uyuşturucu hap verilip, kaçması halinde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği söylenerek tehdit edildi. PKK terör örgütü, tehditle çektiği videolarda Fatma Levent'le ilgili 'Kürt olmadığı halde Kütahya'dan örgüte katıldı' diyerek propaganda bile yaptı.

'ÖLDÜ' AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK, Kandil'de Avaşin Kütahya kod adı verilen Fadime Levent'in 2016'nın temmuz ayında kendisi gibi kandırılarak dağa kaçırılan 5 kadın arkadaşıyla birlikte Hınere kamp alanında öldürüldüğünü 5 ay sonra duyurdu. İstihbarat birimlerinin yaptığı teknik takipte, ailelerin terör örgütünden çocuklarının cenazelerini istedikleri, Kandil'in ise "Taziye çadırları kurun. 'Türk askeri çocuklarımızı öldürüyor' diyerek açıklamalar yapın" dediği tespit edildi.

'ÖLDÜĞÜNE İNANMAM'

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anne Hatice Levent, anne Levent, "Ben kızımı istiyorum. Fadimemi bana versinler. Benim yavrumun kalbi delikti. Biz onlar için büyütmedik. Ne cefalarla büyüttük. Ölü ya da diri, ben yavrumu istiyorum. Kızımın öldüğünü söylüyorlar ama ben inanmıyorum. Kızımın cenazesini versinler bana" dedi. Çocuklarından gelecek bir haberi bekleyen anneler, çocuklarına kavuşmadan eylemi sonlandırmayacaklarını söylediler.

(Sabah)

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