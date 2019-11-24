PKK'nın kökünü kazımaya gittiler

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle “Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu”nu başlattı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Jandarma Bölge Komutanlığı'nca operasyon başlatıldığı belirtildi.

KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personelden oluşan 150 operasyonel timin görev aldığı kaydedilen açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadesi kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonuna ilişkin açıklamasında, “İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir. Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi... Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki 'artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik” diye konuytu.

TERÖRİSTLERE DARBE

Diyarbakır'ın ilçelerini kapsayan Kıran-5 operasyonu da devam ediyor. Lice ve Hani ilçeleri kırsalında,

terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 702 kilogram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi amacıyla 21 Kasım'da başlatılan “Özel Birlik Operasyonları”nın başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

PKK/YPG SİVİLLERİ KATLETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı” ifadelerine yer verildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDA VURULDULAR

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesiyle, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde hava destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu, Zap bölgesinde 4, Sinat-Haftanin bölgesinde bir olmak üzere PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.