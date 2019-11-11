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11 Kasım 2019 Pazartesi 08:45:43 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 08:55:52

PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Teslim olan terörist itiraf etti

Dağa kaçırılan oğlu için 2014’te BDP önünde nöbet tutan Fadime Türk’ün oğlu Ahmet Barış Türk’ün, PKK tarafından eyleme gönderilip ihbar ederek öldürtüldüğü ortaya çıktı

Bölücü terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıktı. Teslim olan bir teröristin ifadesine göre, PKK'nın Diyarbakır'da yaşayan Fadime Türk'ün 15 yaşındaki oğlu Ahmet Barış Türk'ü önce dağa kaçırdığı, sonra ise eylem bahanesiyle polis karakoluna gönderip ihbar ettirerek öldürttüğü belirlendi.
 
ANNESI EYLEM YAPTI

Diyarbakır'da yaşayan 15 yaşındaki Ahmet Barış Türk bakkala giderken 2014 yılında PKK tarafından dağa kaçırıldı. Anne Fadime Türk, diğer annelerle birlikte oğlunu geri alabilmek için o tarihte BDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çadır kurup oturma eylemi yaptı. 2014'te annelerin yaptığı eyleme katılan Fadime Türk, oğlunun evde oynadığı bilye ve topacı kameralara göstererek, "Bu zulmü kabul etmiyorum. 15 yaşındaki oğlum bakkala gitti, bir daha da gelmedi. Başını dizime koyup uyuyordu. Oğlum evde bu misketlerle oynuyordu. Böyle bir çocuk ne anlayacak silahtan. Yeter artık, anaları ağlatmayın" diye feryat etmişti.
 
YÜKSEKOVA'DA ÖLDÜ

Terör örgütünün kaçırıp dağa çıkardığı ve Dılgeş Amed kod adını verdiği Ahmet Barış Türk, 9 Temmuz 2017'de Hakkari Yüksekova'da çıkan çatışmada Nurhak Siser kod adlı teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. Kandil, Türk'ün öldüğünü iki hafta sonra 'işbirlikçi ajanların ihbarı ile pusuya düşürüldü' diyerek duyurdu. Türk Ailesi, Van'da kimsesizler mezarlığına gömülen Ahmet Barış Türk'ün cenazesini 20 gün sonra alıp Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verdi.
 
ACI GERÇEĞI ITIRAF ETTİ

Bir süre önce örgütten kaçarak sınırda güvenlik güçlerine teslim olan (Botan Leşker) kod adlı teröristin ifadesi, örgütün Ahmet Barış Türk'ü eyleme gönderip, sonra da ihbar ederek öldürttüğü tespit edildi. Teslim olan terörist "2017 ağustos ayı ortalarında Hakurk kampındaydım. Kısa süre önce Hakkâri kırsalından kampa giren 5 kişilik grupla aynı sığınakta kalıyordum. Onları bir gece kendi aralarında konuşmalarını duydum. Dılges Ahmet ve Nurhak Siser'i polis karakoluna eyleme yollayıp ardından bir işbirlikçinin telefonuyla ihbar ettiklerini anlatıyorlardı" diye konuştu.
 
OĞLUMUN HAYATINI ÇALDILAR

DIYARBAKIR'DA, PKK'nın kandırarak dağa kaçırdığı çocukları için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 70'inci gününe giren evlat nöbetindeki anneler, çocukları dağda olan diğer annelerin de eyleme katılarak destek olmalarını istedi. 56 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetinde annelerden Remziye Akkoyun, terörist başı Murat Karayılan'ın tehdit etmesine rağmen oğlu Azad için nöbet tutmaya devam ediyor. HDP'nin çocukları ailelerinden kopardığını belirten Akkoyun, "Oğluma kavuşmak, sesini duymak için çalmadık kapı bırakmadım. Sadece oğlumun Kuzey Irak'ta olduğunu biliyorum" diye konuştu. Terör örgütü tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Fatih Demir için oturma eylemini 13 Eylül'den beri sürdüren anne Sevdet Demir, "Oğlumun hayatını çaldılar. Varlığımı, her şeyimi oğlum için harcadım. Oğlumu getirsinler, bir evim var onu da vereceğim. Yeter ki oğlum gelsin, ben çadırda da yaşarım. Çocukları dağa götürülen diğer anneler de eyleme katılarak destek vermesini bekliyoruz. Burada sayımız ne kadar çok olursa, sesimiz daha çok çıkar" ifadelerini kullandı.


Sabah Gazetesi)

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