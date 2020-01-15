PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik dev operasyon! HDP ve BDP'li çok sayıda gözaltı var
Ankara'da, PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize eden HDP ve BDP üyesi çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüphelinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA (Özgür Kadın Hareketi) üyesi olduklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Ankara'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı.
Zanlılardan bazılarının HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi.
(AA)
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