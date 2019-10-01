PKK'nın bir numaralı adresi Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a skandal ödül
Dünyada 140 ülkeden sosyal demokrat, ilerici siyasi parti ve kuruluşun içinde yer aldığı, 6 yıl önce Almanya'da kurulan İlerici İttifak, bir skandala imza atarak bu yılki 2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülünü bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin cezaevindeki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a vereceğini bildirdi..
6 yıl önce Almanya'da kurulan İlerici İttifak (Progressive Alliance), "2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü"nü bu yıl PKK uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verecek.
HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy, bianet'e yaptığı açıklamada İlerici İttifak'ın 15 Kasım'da Stockholm'de yapacağı toplantıda Demirtaş'a ödül vereceğini söyledi. Demirtaş'ın 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'de görülen duruşmasına da değinen Özsoy'un skandal açıklaması şu şekilde,
"Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Selahattin Demirtaş'ın duruşmasında üçüncü taraf olarak dahil olmuş ve Selahattin Başkanın lehine güçlü bir savunma yapmıştı. Farklı yerlerden birçok destek söz konusu. Fakat AK Parti-MHP ittifakı dışarıdan gelen bütün eleştirilere ve yerine getirilmesi gereken tüm uygulamalara kendini kapatmış durumda. Bu da sadece mevcut iktidarın değil, dışarıda Türkiye'nin de imajını çok fazla zedeliyor."
(A Haber)
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