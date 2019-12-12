12 Aralık 2019 Perşembe 12:08:34 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 12:15:18
PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu.
MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu"
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