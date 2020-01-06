PKK'lı terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu: Suruç'tan HDP aracılığıyla terör örgütüne götürüldüm
Şanlıurfa'da, 23 yaşındaki sözde sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist K.B, silahı ve telsiziyle güvenlik güçlerine teslim oldu. Pişman olduğunu söyleyen terörist, Suruç'tan HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü söyledi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki K.B, 6 yıl önce Batman'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kaçırıldı.
AA'daki habere göre Suriye'ye götürülen K.B, ideolojik eğitimin ardından örgütün Irak'taki kamplarına gönderildi. Kamplarda da silahlı eğitim alan K.B, sorumlu düzeyde Suriye'de görevlendirildi.
Örgütün gerçek yüzünü gören K.B, Suriye'deki kamplardan kaçarak Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uzun namlulu silahı ve telsiziyle jandarma ekiplerine teslim oldu.
"HDP ARACILIĞIYLA GÖTÜRÜLDÜM"
Terörist K.B'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadede, duyduğu pişmanlığı dile getirerek, Suruç'tan HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü söylediği öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Almanya'nın baskısı sonucu ülkeyi terke eden PKK'lıların yerini FETÖ'cüler aldı
- Yargıtay'dan Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada karar
- Türk askerinin Libya'ya intikal etmeye hazırlandığı günlerde Mısır'dan Akdeniz'de tahrik
- Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: İran, ABD'ye savaş kazandırmaz
- PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı