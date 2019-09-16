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16 Eylül 2019 Pazartesi 17:36:43 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:41:14

PKK'lı terörist diye kayyumun işten çıkardıklarını, HDP'li belediye işe alıyor

Kayyum görevlendirilmesinin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesinden işten atılan HDP ve PKK bağlantılı personellerin HDP'li Derik Belediyesinde işe alımları sürüyor.

Mardin'in Derik ilçesinde HDP'li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, işten çıkarttığı şehit yakınlarının yerine akrabaları dağda terörist olanları işe almayı sürdürüyor. Büyükşehirde Ahmet Türk'ün yakın akrabası olan ve Mardin Büyükşehir Belediyesinde basın yayın birimine bakan Yusuf Erdem, Derik Belediyesinde 10 Eylül'de işbaşı yaptı. PKK'nın dağ kadrosunda yakını terörist olan Burhan Temel, Abdürrahim Sakin ve Rojin Aydın'ın belediyede işe alınmasının ardından 11 Eylül tarihinde işe alınan Songül Özbahçeci de 16 Eylül'de Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine getirildi. Songül Özbahçeci'nin eski Belediye Başkanı Doğan Özbahçeci'nin kız kardeşi olduğu ve bir ağabeyinin de dağda terörist olarak öldürüldüğü öğrenildi.

Daha önce işe alınan Müslüme Bahçeci'nin kız kardeşi Hazime Bahçeci'nin de dağda terörist olarak öldürüldüğü öğrenildi. Müslüme Bahçeci, satın alma sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha önce HDP'li Mülkiye Esmez, boşalan kadrolara örgütle aile bağları olan ve dağ kadrosunda terörist olup öldürülen kişilerin yakınlarını işe almıştı. Geçtiğimiz aylarda daha önce bir oğlu PKK'nın dağ kadrosunda terörist olan Burhan Temel, HDP'li Esmez'in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de eşbaşkan şoförü yapılmıştı. Babası Mustafa Aydın, 1994'te PKK'ya erzak ve yiyecek götürürken öldürülen Rojin Aydın sekreter, hendek olaylarına katıldığı için kamudan atılan Mazlum Erek de kepçe operatörü kadrosuna alındı. Ablası PKK saflarında etkisiz hale getirilen Müslüme Bahçeci, hendek olaylarına katıldığı için cezaevinde yatıp çıkan Ahmet Yapıcı ve Mahsun Temel de belediyeye yerleştirilmişti.

(İHA)

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