PKK/KCK'nın elebaşılarından Nazife Bilen artık yok

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyi üyesi 'Hacer Hilal' kod adlı Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT'in yaptığı çalışmada, KCK Önderlik Komitesi'nin aktif 6 üyesinden biri olan terörist Nazife Bilen’in Kandil bölgesinde olduğu belirlendi. Operasyon için harekete geçen MİT, bölgede insana dayalı örgüt yapılanması içerisinden ve yerel istihbarı unsurlardan faydalandı. Aylar öncesinde bölgede kurduğu yerel ağ unsurları üzerinden hedef ile ilgili anlık bilgiler derlemeye başlayan MİT, sivillerin operasyondan etkilenmemesi ve hedefin tek vuruşla imha edilmesi için detaylı çalıştı. Ayrıca, operasyondan önce güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurları farklı coğrafyalara sevk edildi. Yapılan bu çalışma sonrası, TSK ile gerçekleştirilen operasyonda terörist Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN İLK KADIN KURUCULARI ARASINDA

Terörist Bilen’in, Suriye ve Lübnan’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’dan siyasi ve askeri eğitim almasının ardından PKK Kadın Harekatı’nın ilk kurucuları arasında yer aldığı öğrenildi. Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK’nın en üst karar alma organlarından sözde KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyi üyesi olan terörist Bilen’in etkisiz hale getirilmesinin KCK Kadın Yapısının Irak alanında ilk defa bu kadar üst düzey kayıp verdiğine dikkat çekerek, bunun kısa ve orta vadeli sonuçları olacağını belirtti.

KCK ÖNDERLİK KOMİTESİ’NİN FONKSİYONU

Öte yandan, PKK/KCK Başkanlık Konseyi’ne bağlı Abdullah Öcalan’ın uluslararası alanda gündeme getirilmesi amacıyla eylem planlayıp, koordine eden komitede, geçmiş dönemde Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Ali Haydar Kaytan, Nuriye Kesbir, Diyar Gari Muhammed gibi örgütün tepe yönetiminin görev aldığı öğrenildi. 'Halmat Diyar' kod adlı terörist Diyar Gari Muhammed MİT’in geçen yıl düzenlediği benzer operasyonda etkisiz hale getirilmişti.



