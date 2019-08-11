  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina GS maçı nereden canlı izlenir? Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina GS maçı nereden canlı izlenir?
Hadise'den iddialı paylaşım: Mekanın sahibi geri geldi Hadise'den iddialı paylaşım: Mekanın sahibi geri geldi
Bayramın 2. günü otobüsler bedava mı? Bayramda metrobüsler bedava mı, metrolar bedava mı? Bayramın 2. günü otobüsler bedava mı? Bayramda metrobüsler bedava mı, metrolar bedava mı?
Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar... Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar...
Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! 'Canım babam, ben baba oldum...' Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! 'Canım babam, ben baba oldum...'
Türk Kızılay 51 ülkede kurban kesiyor Türk Kızılay 51 ülkede kurban kesiyor
Neslihan Atagül ağaçtan meyve topladı, konserve yaptı Neslihan Atagül ağaçtan meyve topladı, konserve yaptı
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak, annesinin izinde Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak, annesinin izinde
Reynmen 'Ela' şarkısından elde ettiği geliri bağışladı Reynmen 'Ela' şarkısından elde ettiği geliri bağışladı
Bengü'den kızı Zeynep ile ilk bayram pozu Bengü'den kızı Zeynep ile ilk bayram pozu
PKK'dan kaçan kadın terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı PKK'dan kaçan kadın terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı
Netanyahu’nun oğlundan İslamofobik paylaşıma destek Netanyahu’nun oğlundan İslamofobik paylaşıma destek
"Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak" "Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak"
Niçin gözlerini açtırmadı? Aşık Veysel'i, kızı anlattı Niçin gözlerini açtırmadı? Aşık Veysel'i, kızı anlattı
Freni patlayan çekici dehşet saçtı! Freni patlayan çekici dehşet saçtı!
Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı
Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
15 yaşındaki Mehmet'i ayakkabısına giren akrep soktu 15 yaşındaki Mehmet'i ayakkabısına giren akrep soktu
Muğla'da kuru patlıcanın kilosu altınla yarışıyor Muğla'da kuru patlıcanın kilosu altınla yarışıyor
Rus vekil: Rusya’ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir Rus vekil: Rusya’ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir
Niğde'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü Niğde'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Anne ve bebeği trafik kazasında hayatını kaybetti Anne ve bebeği trafik kazasında hayatını kaybetti
Antalya'da hırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladı Antalya'da hırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladı
Çamlıca Gişelerinde trafik kazası: 3 yaralı Çamlıca Gişelerinde trafik kazası: 3 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ağustos 2019 Pazar 17:24:58 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:27:03

PKK'dan kaçan kadın terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda 1 kadın terörist, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki dağ kadrosundan kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın teröristin ifadesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını alt kadrolara yüklediğini, örgüt içinde işkenceler ile infazlara başladığını söylediği öğrenildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK'lı 1 kadın terörist, kaçarak geldiği Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'lı kadın teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığını, son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğini, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını anlattığı bildirildi. İnfaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını, bu durumun duyulmasının da örgütte çözülmeleri ve güvenlik güçlerine teslim olmaları hızlandırdığını söylediği öğrenildi.

Kadın terörist ifadesinde, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiğini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak, ölüme itildiğini de anlattı. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını söyleyen kadın teröristin, 'Teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını' söylediği öğrenildi.

(DHA)

Niçin gözlerini açtırmadı? Aşık Veysel'in kızı, her şeyi anlattı
Rus vekilden çarpıcı çıkış: Böyle bir şey olamaz, Washington işbaşında
Antalya'da film gibi operasyon! Özel ekip kargocu gibi gitti, kapı açılınca aksiyon başladı...
Tezgahlarda yerini aldı! Kilosu altınla yarışıyor
Kurban keserken elini arı soktu... Yoğun bakıma alındı!
Mehmetçiğin Küpeli Dağı'nda bayram mesaisi
Emsal karar: Bir emekliye bayram ikramiyesi alma hakkı kazandırdılar
Kahreden ölüm! Feryatları yürek burktu
Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
Rize'de kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı: Yaralı gazeteciler var
Yolcu treni çarptı... Hayvanlarını kurtarmak isteyen çobanın acı sonu!
Bakan Varank: Ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk
Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor
Yanlış kesim ve saklama koşulları yüzünden etler israf oluyor!
Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık...
İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
ABD'den Türkiye'ye karşı ATAK oyunu! Skandal gerçek ortaya çıktı
Osmanlı'da Kurban Bayramı!
Pazartesi ve salıya dikkat! Bir sonraki 2126 senesinde!
Kaçırılan denizciler Türkiye'de!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ