PKK'da büyük çöküş! Fırsatını bulan kaçıyor

  • Bist 100
    110909
  • Dolar
    5,7906
  • Euro
    6,4695
  • Altın
    275,5540
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray Ocak ayında kabuk değiştirecek Galatasaray Ocak ayında kabuk değiştirecek
Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek
Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı
Sanayi üretiminde büyük artış Sanayi üretiminde büyük artış
Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020? Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020?
Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro! Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro!
FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti
Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek... Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek...
Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi
Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı
Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı
FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi
Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek
Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor
İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama
Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi
Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor
Cocu’nun gözü Ferdi’de Cocu’nun gözü Ferdi’de
Yanal 11’i bozmayacak Yanal 11’i bozmayacak
En fazla bütçe Cim Bom’a En fazla bütçe Cim Bom’a

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 23:59:26

PKK'da büyük çöküş! Fırsatını bulan kaçıyor

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları terör örgütünden firarları artırdı. PKK ve YPG’den kaçan 5 terörist daha, dün sınır karakollarına teslim oldu. 

Yurtiçinde ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG’ye büyük darbe vuruldu. Örgüte nefes aldırmayan bu operasyonlarla, PKK’nın yurtiçindeki terörist sayısı 500’ün altına düştü. TSK ve MİT işbirliğiyle Irak’ın kuzeyinde yapılan nokta operasyonlarla da, başta kırmızı listede aranan elebaşıları olmak üzere, terör örgütünün çok sayıda sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi. 

ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR 

Yerli ve milli İHA ve SİHA’ların yoğun kullanıldığı bu operasyonlar, örgütte büyük bir panik yarattı. Elebaşılarının öldürülme korkusuyla inlerinden çıkamadığı ve örgütte artan firarlara karşı bir şey yapamadıkları ortaya çıktı. Son dönemde teslim olan terörist sayısında adeta patlama yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın ailelerle yaptığı işbirliği, bu sayının artmasına önemli katkı sağladı. Teslim olan teröristler ifadelerinde, örgütten kaçmak isteyen çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi. 

ELEBAŞILARI KORKU İÇİNDE 

Geçtiğimiz haftalarda PKK’dan kaçarak Türkiye’ye gelen “Kader” kod adlı terörist N.D, güvenlik güçlerine sığındıktan sonra yaptığı açıklamada, Diyarbakır’daki annelerin oturma eyleminin, örgüt elebaşılarında büyük psikolojik baskı ve endişe oluşturduğunu söylemişti. Terörist N.D, “Örgüt içindekiler kendi ailelerinin de oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ediyor. Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Birçok kişi örgütten kaçıp eski yaşamına dönmek istiyor” demişti. 

KAMPLARDAN KAÇTILAR 

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG’li terörist de dün güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu” ifadesi kullanıldı. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ