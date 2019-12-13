PKK'da büyük çöküş! Fırsatını bulan kaçıyor

Yurtiçinde ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG’ye büyük darbe vuruldu. Örgüte nefes aldırmayan bu operasyonlarla, PKK’nın yurtiçindeki terörist sayısı 500’ün altına düştü. TSK ve MİT işbirliğiyle Irak’ın kuzeyinde yapılan nokta operasyonlarla da, başta kırmızı listede aranan elebaşıları olmak üzere, terör örgütünün çok sayıda sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR

Yerli ve milli İHA ve SİHA’ların yoğun kullanıldığı bu operasyonlar, örgütte büyük bir panik yarattı. Elebaşılarının öldürülme korkusuyla inlerinden çıkamadığı ve örgütte artan firarlara karşı bir şey yapamadıkları ortaya çıktı. Son dönemde teslim olan terörist sayısında adeta patlama yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın ailelerle yaptığı işbirliği, bu sayının artmasına önemli katkı sağladı. Teslim olan teröristler ifadelerinde, örgütten kaçmak isteyen çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi.

ELEBAŞILARI KORKU İÇİNDE

Geçtiğimiz haftalarda PKK’dan kaçarak Türkiye’ye gelen “Kader” kod adlı terörist N.D, güvenlik güçlerine sığındıktan sonra yaptığı açıklamada, Diyarbakır’daki annelerin oturma eyleminin, örgüt elebaşılarında büyük psikolojik baskı ve endişe oluşturduğunu söylemişti. Terörist N.D, “Örgüt içindekiler kendi ailelerinin de oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ediyor. Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Birçok kişi örgütten kaçıp eski yaşamına dönmek istiyor” demişti.

KAMPLARDAN KAÇTILAR

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG’li terörist de dün güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu” ifadesi kullanıldı.