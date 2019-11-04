PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı

Zürih’teki bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe davetli olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun salona gelmesinin ardından terör örgütü PKK mensupları, Abdullah Öcalan'ın resminin basılı olduğu pankart açtı. Bunun üzerine CHP'liler ile PKK'lılar arasında tartışma çıktı. CHP yönetimi, partilileri güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkardı. Terör yandaşları, CHP’nin verdiği sözü yeteri kadar tutmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Polis, terör yandaşlarını salondan çıkardıktan sonra CHP'liler etkinliğe devam etti.