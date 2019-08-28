PKK yakınca suspus oldular

Türkiye’de son iki ayda özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde çıkan yangınlarda binlerce hektar orman alanı yandı. Kısa sürelerde müdahale edilip söndürülen yangınlar, hem çevreye büyük hasar verdi hem de milyonlarca liralık zarara neden oldu. Terör örgütü PKK, önceki gün yaptığı açıklamayla orman yangınlarını üstlendi. Saldırı gerekçesi olarak HDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanması ve Zeytin Dalı Harekâtı gösterildi.

AKLAMA ÇABASINA GİRİŞTİLER

Orman yangınlarıyla ilgili hükümeti eleştiren birçok kesim, PKK’nın açıklamasının ardından sessizliğe büründü. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu aynı kesimler, Kaz Dağları’nda ağaçların yok edildiğini söyleyerek sosyal medyadan kampanya başlatmış, o bölgeye giderek eylemlere katılmıştı. Kaz Dağları için ortalığı ayağa kaldıranlar da PKK’nın ormanları yakmasına karşı suspus oldu. Bazı isimler kınamak bir yana, terör örgütünün “üstlenme” açıklamasının sahte olduğunu ileri sürüp aklama çabasına girişti.

CHP VE İP’DEN ÇIT YOK

Kaz Dağları için düzenlenen eylemlere destek veren CHP, İP ve HDP, PKK’ya karşı hiçbir şekilde tepki göstermedi. Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, #OrmanKatiliPKK adı altında açılan başlıkta, bu ikiyüzlülüğe yönelik “Kaz Dağları’na tepki gösteriyordunuz, ormanları yakan PKK’ya karşı neden sessizsiniz” sorusunu yöneltti. Birçok kullanıcı, aralarında Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin de bulunduğu siyasilerle bazı sanatçılar ve STK’ların mesajlarını paylaşarak tepkilerini gösterdi.